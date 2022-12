Vanvittig bedrift af dansker: Spiller kamp nummer 1000

Lars Eller rundede natten til fredag et skarpt hjørne.

Her spillede den 33-årige dansker sin NHL-kamp nummer 1000, når man også tæller slutspilskampe med.

Eller er den første dansker, der når den milepæl, og han kunne fejre det med en sejr.

Washington Capitals vandt således 3-2 over Ottawa Senators efter forlænget spilletid. Eller var i alt på banen i lidt under 19 minutter.

Lars Eller har spillet for Washington Capitals siden 2016. (Arkivfoto). Foto: Nick Wass/Ritzau Scanpix

Rødovre-drengen Lars Eller satte første gang stålskinnen på den amerikanske is i 2009 for St. Louis Blues. Et år senere skøjtede han videre til Montreal Canadiens, inden han havnede hos Capitals i 2016.

Danskeren har spillet størstedelen - 522 - af de 1000 NHL-kampe for Capitals.

I 2018 vandt han Stanley Cup-trofæet - mesterskabet i NHL - med hovedstadsklubben. Det har ingen dansker hverken før eller siden gjort.

Eller fik sin ishockeyopdragelse i Rødovre, inden han i 2005 tog til svenske Frölunda. Fire år senere gik turen så over på den anden side af Atlanterhavet.

På landsholdet har Lars Eller spillet 49 landskampe. Han har på grund af sine forpligtelser i NHL ofte været forhindret i at tørne ud i rødt og hvidt.