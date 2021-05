Vanvittigt overfald: 'Han er psykopat'

En voldsom slåskamp med Washington Capitals spilleren Tom Wilson i hovedrollen har skabt stor debat, og har fået New York Rangers til at kræve handling

I mandagens kamp mellem de to NHL-hold New York Rangers og Washington Capitals opstod der en voldsom slåskamp, efter Tom Wilson umotiveret slog en anden spiller i nakken.

Det endte med, at Capitals-angriberen smed Rangers-spilleren Artemi Panarin ned i isen flere gange, og tildelte ham flere knytnæveslag i hovedet.

Straffen for den voldsomme episode er i Tom Wilsons tilfælde en bøde på 5000 dollars, altså cirka 31000 danske kroner, og det er New York Rangers langt fra tilfredse med.

Kræver ændringer

I en udtalelse på Twitter giver New York Rangers udtryk for, at de er yderst skuffede over, at man fra NHLs side ikke har valgt at suspendere Tom Wilson.

'Wilson har gentagne gange brudt reglerne, og har en lang historie af denne type handlinger. Vi finder det chokerende, at man hos NHL og deres afdeling for spillernes sikkerhed ikke valgte at gøre det rette, og suspendere ham på ubestemt tid,' skriver holdet.

Selvom ishockey er en sport for de hårdføre, mener mange, at Tom Wilson har overskredet grænsen mellem sport og vold. Foto: Ritzau Scanpix

Faktisk er New York Rangers så utilfredse med beslutningen, at de har erklæret, at de mener chefen for spillernes sikkerhed, George Parros, skal træde tilbage.

Skaber debat

Slåskampen selv, og især straffen eller mangel på samme har skabt stor debat på Twitter.

'Tom Wilson er psykopat. Den her gang er den sidste gang. Udeluk ham for livet, arrester ham,' skriver sportskommentatoren Keith Olbermann på Twitter.

Mange er enige med ham, og New York Rangers. De mener at Tom Wilsons straf var alt for mild, på den anden side er der en stor lejr, som mener, at de voldsomme sammenstød er en del af sporten, og at straffen derfor var passende.