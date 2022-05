Var til VM 10 gange: Dansk stjerne stopper før tid

10 gange har Nichlas Hardt været til A-VM i den danske landsholdstrøje, og i 2021 blev det til DM-guld med Rungsted Seier Capital.

Men nu er det slut.

Ishockeyspilleren Nichlas Hardt stopper karrieren, selvom han havde ét år tilbage af sin kontrakt. Det oplyser han til klubbens hjemmeside.

- Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at komme tilbage, men må desværre konstatere at min skade har et niveau, hvor det ikke kan lade sig gøre siger 33-årige Nichlas Hardt til Rungsteds hjemmeside.

Den danske forward fik en skade under slutspillet i 2021, blev opererede og genoptrænede, men det er ikke muligt at fortsætte med at spille ishockey.

- Når jeg kigger tilbage, kan jeg se mig selv i spejlet, og sige at jeg gjorde alt hvad der stod i min magt for at fuldføre kontrakten med Rungsted Seier Capital. Det har vist sig at være umuligt, og man skal huske at der også er et liv efter ishockeyen, der skal kunne leves.

Nichlas Hardt må lægge skøjterne på hylden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg kan se tilbage på en lang karriere, der har givet mig mange fantastiske oplevelser og venner for livet. Derfor er jeg på alle måder taknemmelig for hvad ishockeyen har givet mig, selvom det nu er blevet tid til at finde en ny vej i livet.

Hardt spillede sin første sæson i 2005 i Herlev og skiftede så til Finland og efterfølgende Sverige, hvor han spillede mere end 450 kampe i landenes bedste ligaer.

Den nu tidligere ishockeyspiller har været til VM med Danmark hele 10 gange. På hjemmebane i 2018 blev han blandt andet matchvinder med stormagten Finland i en gruppespilskamp.

