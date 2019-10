Ved at blive en vane: Dansker på pletten i NHL

Den danske ishockeystjerne Nikolaj Ehlers har natten til onsdag hjulpet sit hold, Winnipeg Jets, godt på vej til en udebanesejr mod Pittsburgh Penguins i NHL.

Pittsburgh sikrede sig ellers hurtigt kampens første mål blot 32 sekunder inde i første periode. Men derfra tog det fart for Winnipeg Jets.

Først udlignede Ehlers' holdkammerat Ville Heinola til 1-1 med sit første NHL-mål.

Og efter 9 minutter og 55 sekunder af første periode fik danskeren pucken i mål og bragte Winnipeg Jets foran.

I anden periode scorede både Tucker Poolman og Neal Pionk for Winnipeg Jets, som dermed vandt kampen 4-1.

Det er anden nat i træk, at en dansker markerer sig på isen i NHL. Natten til tirsdag scorede Oliver Bjorkstrand for Columbus Blue Jackets.

Columbus vandt 4-3 over Buffalo Sabres, hvilket blev holdets første sejr i den igangværende sæson.

Nikolaj Ehlers var ikke den eneste dansker på isen natten til onsdag - men dog ene om at blive noteret for et mål.

Lars Eller fik godt 15 minutter på isen for Washington Capitals, der efter forlænget spilletid tabte 3-4 til Dallas Stars. Lars Eller havde to skud på mål.

Patrick Russell var i aktion for Edmonton Oilers, der vandt 5-2 over New York Islanders. Russell fik lidt over 13 minutter på isen.

