Veteran efter choksejr: Det største jeg har været med til

Han har været med til at slå ishockeystormagter som Finland og Tjekkiet, men lørdagens VM-triumf mod Sverige trumfer alle andre resultater i Julian Jakobsens lange landsholdskarriere.

Den 34-årige center, der VM-debuterede for 12 år siden, har i hvert fald svært ved at komme i tanke om et større øjeblik i landsholdsdragten.

- Hvis man kigger på enkeltkampe, er denne helt oppe at ringe. Måske som nummer et. Jeg tror faktisk, at det er det største, jeg har været med til, siger veteranen fra Aalborg Pirates.

Forud for VM blev det danske landshold vurderet som solidt, men uden de topspillere, der tidligere har haft afgørende betydning i enkelte kampe.

Alligevel lykkedes det altså at slå Sverige for første gang nogensinde i VM-sammenhæng.

- Det er et godt spørgsmål, hvorfor det netop skete i år. Men vi har altid haft succes til VM, når vi har leveret store holdindsatser. Vi er altid rykket sammen i bussen.

- Det sidste halvandet minut af kampen er et godt eksempel. Alle blev ved med at kæmpe, og det er sådan, vi skal vinde mod de store hold, siger Julian Jakobsen.

Sejren giver tre uventede point på kontoen, og måske er det alligevel ikke urealistisk at stile efter en kvartfinale.

- Sverige manglede nok nogle store spillere, men de kommer altid med fart og høj kvalitet. Ser man fremad, giver tre point mod svenskerne, som typisk ikke er en kamp, vi vinder, et stort rygstød.

- Jeg er stolt nu, og så må vi se, hvor langt vi kommer, lyder det fra Julian Jakobsen.