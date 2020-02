Vinder danskerduel i USA

Den nytilkomne dansker i NHL Alexander True vandt familieopgøret over Nikolaj Ehlers, da San Jose Sharks slog Winnipeg Jets 3-2 natten til lørdag dansk tid.

De to fætre mødtes for første gang i den nordamerikanske ishockeyliga, efter at Alexander True fik debut for Sharks tidligere på måneden og blev den 14. dansker til at optræde i NHL.

Både Alexander True og Nikolaj Ehlers leverede en assist i kampen.

Trues faldt efter ni sekunder til svenske Marcus Sörensen, der scorede til 1-0. Jets kom foran 2-1 i anden periode, hvor Ehlers assisterede Blake Wheelers scoring til 2-1.

Men i tredje periode lukkede Sharks kampen med to mål til slutresultatet 3-2.

Alexander True har dermed fået en god start på sin korte NHL-karriere med to assister i fire kampe.

True har dog langt op til sin fætter på den konto, hvor Ehlers har lavet 45 point med 20 scoringer og 25 assister i sine 59 kampe i sæsonen.

Andetsteds scorede Oliver Bjorkstrand sit 19. mål i sæsonen, da Columbus Blue Jackets tabte 1-3 til New York Rangers.

