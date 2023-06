Vinder historisk titel efter røvfuld

Bare fem år efter at Vegas Golden Knights spillede sin første sæson i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, har holdet ydmyget Florida Panthers i finaleserien og fået jackpotten med sit første mesterskab i Stanley Cup.

Florida Panthers stod for skud i årets finaleserie, og i seriens femte kamp blev østkystholdet ydmyget med 9-3 på måltavlen. Angriber Jonathan Marchessault blev kåret som slutspillets MVP (mest værdifulde spiller, red.).

Vegas Golden Knights har jagtet det prestigefyldte trofæ, siden holdets jomfrusæson i 2018.

Allerede i første sæson var holdet lige ved og næsten, men blev besejret i finalen af Washington Capitals. Siden er de nået til semifinalen i slutspillet, også kendt som Conference Finals, to gange i 2020 og 2021.

Vegas Golden Knights formåede natten til søndag dansk tid at slå Florida Panthers på udebane i Miami. Dermed bragte Vegas sig i en ideel situation til at kunne fuldføre Stanley Cup-sejren på egen is natten til onsdag.

Satte bare gang i hjemmeholdet

Og her blev der altså gjort fuld brug af hjemmebanefordelen.

11 minutter og 52 sekunder inde i første periode trodsede hjemmeholdet en to minutters udvisning til Keegan Kolsear og bragte sig foran med 1-0 på mål af Mark Stone. Knap to minutter senere var Nicolas Hague på pletten med 2-0-målet.

Gæsternes Aaron Ekblad bed dog fra sig i starten af anden periode, da han gjorde det til 1-2 efter 2 minutter og 15 sekunder.

Det formåede dog ikke meget andet end for alvor at sætte gang i hjemmeholdet, der efter søndag nats sejr i Miami for alvor var begyndt at kunne lugte guldet.

Først slog Alec Martinez til. Så Reilly Smith. Så Mark Stone. Så Mike Armadio.

Reducinger hjalp ingenting

Og før Florida Panthers for alvor kunne se sig om, måtte de gå til anden pause bagud med 1-6 til hjemmeholdet.

8 minutter og 22 sekunder inde i tredje periode øgede russiske Ivan Barbashev føringen til 7-1 til Vegas Golden Knights.

Sam Reinhart og Sam Bennett reducerede til henholdsvis 2-7 og 3-7 i niende og tolvte minut, men det var aldrig nok til for alvor at true Vegas Golden Knights' guldchancer.

Mark Stone slog nemlig til i 15. minut med sit tredje mål i kampen og gjorde det til 8-3 til hjemmeholdet. Og Nicolas Roy skulle da også på tavlen, da han gjorde det til 9-3 knap fem minutter senere.

Vegas Golden Knights vinder med hjemmebanesejren Stanley Cup-finaleserien med 4-1.