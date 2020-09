Vinder over rivalerne

Aalborg Pirates tog fredag sin tredje sejr i lige så mange forsøg i Metal Ligaen i denne sæson.

Aalborgenserne besejrede arvefjenderne fra Frederikshavn White Hawks 4-3 på egen is. Der skulle dog straffeslag til for at finde en vinder.

Aalborg kom foran hele tre gange mod Frederikshavn i den ordinære spilletid. Men hver gang svarede gæsterne igen.

Russiske Kirill Kabanov sendte Aalborg i front efter cirka fem minutter. Ti minutter inde i anden periode udlignede Radim Piroutek så.

Kabanov slog til igen og scorede til 2-1 tre minutter efter. Igen endte Aalborg med at være foran i et stykke tid, inden Frederikshavn udlignede, denne gang ved Nikolaj Krag-Christensen.

Kirill Kabanov fuldendte sit hattrick, da han få øjeblikke efter 2-2-scoringen igen sendte Pirates i front.

Men Frederikshavn var altså standhaftige. Canadiske Justin Shugg gjorde det til 3-3 og sendte kampen i forlænget spilletid.

Den endte uden mål, og så endte det i straffeslag. Her vandt Aalborg 2-1 efter to Frederikshavn-misere.

Aalborg har nu syv point på andenpladsen i landets bedste ishockeyrække. Frederikshavn har fire på tredjepladsen.

Rungsted Seier Capital ligger øverst med otte point efter 2-1 over Herlev Eagles fredag.

Herning Blue Fox tog fredag sæsonens første sejr, da Odense Bulldogs blev slået 2-1 på fynboernes hjemmebane.