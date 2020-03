Virus får NHL til at udskyde sommerens draft og prisfest

Den nordamerikanske ishockeyliga NHL udskyder sommerens draft, der skulle have fundet sted i Montreal i Canada den 26. og 27. juni. Ved draften vælger klubberne på skift nye spillere.

Også prisfesten NHL Awards den 18. juni er udskudt.

Det oplyser NHL i en meddelelse sent onsdag dansk tid. Prisfesten, Bridgestone NHL Awards, skulle have fundet sted i Las Vegas i USA.

Beslutningen er taget som følge af 'den fortsatte uvished om coronavirus'.

NHL har endnu ikke besluttet, hvor og hvornår de to begivenheder i stedet skal finde sted, men det er hensigten at forsøge at fastholde Las Vegas som vært for prisfesten, fremgår det af meddelelsen.

I forvejen har NHL suspenderet alle kampe i denne sæson på ubestemt tid på grund af virusudbruddet. Det skete den 12. marts, og dermed sluttede NHL sig til basketball-ligaen NBA og fodboldligaen MLS, der også satte sæsonen på pause.

Grundspillet i NHL skulle have været afsluttet den 4. april. Ugen efter var slutspillet om mesterskabet, Stanley Cup, planlagt til at begynde.

I Nordamerika er udbruddet af coronavirus taget til den seneste uge med tusindvis af nye smittetilfælde.

NHL's øverste lægefaglige rådgiver, Willem Meeuwisse, oplyser i en meddelelse onsdag, at 'ligaen undersøger situationen dagligt og har flere scenarier under overvejelse med hensyn til at genoptage sæsonen'.

Men ifølge Meeuwisse er det ikke lige op over, at spillerne kan vende tilbage til ishockeyarenaerne.

- Coronaviruspandemien er faktisk først ved at komme ind i den hurtigt accelererende fase, siger han om forholdene i Nordamerika.

- Det er svært at forudsige, hvordan pandemien forløber, og hvad tidslinjen vil være, men vi forventer, at dette bliver værre, før det bliver bedre, siger Willem Meeuwisse.

På den positive side noterer han, at kun to NHL-spillere er bekræftet smittede med virusset. Begge spiller for det canadiske hold Ottawa Senators, der også har danskeren Mikkel Bødker i truppen.