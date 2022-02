Virusfri målsluger forstærker ishockeylandsholdet i Kina

Ishockeylandstræner Heinz Ehlers kan ånde lettet op. Målfarlige Nicklas Jensen lander torsdag i Beijing og kan med nogle dages forsinkelse slutte sig til det danske landshold ved OL.

Jokerit-stjernen har været smittet med coronavirus og nåede ikke at levere de påkrævede negative test tids nok til at rejse med resten af holdet, der satte kurs mod den kinesiske hovedstad i mandags.

Har man været smittet, kræves der to negative test med 24 timers mellemrum for at komme ud af isolationen i Danmark. Derefter skal OL-deltagere aflevere yderligere to negative test i de sidste dage før afrejsen.

Nicklas Jensen har nu overstået alle formaliteter, oplyser ishockeylandsholdets presseansvarlige, Claus Fonnesbech Christensen.

Det betyder, at den 28-årige forward onsdag kunne sætte sig i flyet mod Kina, hvor han efter planen indfinder sig torsdag. Herefter skal han igennem endnu en obligatorisk test i Beijings lufthavn.

Hvis den også er negativ, kan han gå på isen og træne med holdkammeraterne.

Nicklas Jensen har scoret 32 mål i 71 kampe det danske landshold. Han spillede et stort VM sidste år, hvor han blandt andet lavede hattrick i den historiske sejr over Sverige.

Mens han tilsyneladende har overvundet coronaproblemerne, er det endnu uvist, hvornår de to sidste, tilbageværende spillere dukker op i Kina.

Jesper Jensen og Phillip Bruggisser afleverer stadig prøver, hvor de såkaldte CT-værdier er for lave. Jo højere CT-værdien er, jo færre viruspartikler har man i kroppen.

Begge er ude af isolation i Danmark, og Jensen var onsdag i kamp for Frederikshavn i den hjemlige liga. Men reglerne for at rejse ind i OL-boblen er skrappere, og det er det, der foreløbig bremser den uheldige duo.

Danmark møder 9. februar Tjekkiet i holdets første kamp ved OL.