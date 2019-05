VM-afdansning mod værterne: - Vi skal sætte os i respekt

Den sidste kamp ved dette VM handler om at få genoprettet æren - og at sætte sig i respekt for fremtiden, mener Oliver Lauridsen

KOSICE (Ekstra Bladet): Mindre end et døgn efter, at danskerne skøjtede af isen i Steel Arena i Kosice, skal de på den igen.

VM's sidste kamp venter mod værterne fra Slovakiet, der har 7500 vilde tilskuere i ryggen.

Den kamp kommer efter tre nederlag på stribe, hvor specielt de to sidste - til USA og Canada - har gjort ondt på den danske stolthed.

Derfor er der lidt et rette op på, mener Oliver Lauridsen.

- De slovakiske ishockeyfans er kanon. Der bliver fuld smæk på herind. Der er en masse ære og stolthed at spille for, siger backen.

Han mener også, at man kan bruge kampen på den lidt længere bane.

- Det er et af de hold, der år efter år ligger i midten af tabellen på den der 4.-6.-plads sammen med os og konkurrerer om en kvartfinale.

- Så det er klart, at det gælder også om at sætte sig i respekt for fremtiden. Vise, at Slovakiet er en af de nationer, vi måske SKAL ud og slå.

- Hvis ishockeyen vokser i Danmark, og vi præsterer bedre og bedre, så er Slovakiet måske et af de hold, der er en must win-kamp i fremtiden. Så det gælder om at sætte sig i respekt og spille for løven på brystet, siger Oliver Lauridsen.

Danmark møder Slovakiet kl. 16.15. Du kan følge kampen live her på sitet

