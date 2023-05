VM-målmand overdænget med hadbeskeder

Hvis ikke Frederik Dichow selv var klar over, at han havde haft en dårlig dag på jobbet, kunne han blot tage et hurtigt kig i sin indbakke på de sociale medier torsdag aften.

Efter ishockeylandsholdets 4-6-nederlag til Tyskland fik den danske målmand en række knapt så venlige beskeder fra folk, der gerne ville give deres uforbeholdne vurdering af hans præstation i buret.

- Der var mange, der havde en mening om mig, og jeg fik en del beskeder. Der er nogle, der godt kan lide at 'hate' lidt, nogle 'trolls', siger Frederik Dichow.

- Som målmand er man udsat, og når folk ikke er tilfredse, får man nogle gange sådan noget. Det skal man være vant til, og derfor rører det mig ikke så meget. Det er spild af tid at bruge energi på det, siger han.

Den 22-årige sønderjyde er for første gang førstemålmand ved et VM. Efter tre fornuftige præstationer i starten af turneringen blev nøglekampen mod Tyskland en ordentlig nedtur både for holdet som helhed og for Dichow personligt.

Især ved det fjerde tyske mål så han passiv ud, da han trods frit udsyn lod en puck smutte i nettet.

Også i forbindelse med den anden scoring var der iagttagere, der mente, han burde have håndteret en hoppende puck bedre.

- Det fjerde mål taler for sig selv, erkender Dichow.

- Pucken fik en lille berøring på vejen og dykkede ned, og der skulle jeg have været mere klar.

- Ved det andet mål er der ikke så meget at sige. Jeg forsøgte at sætte mig ud i pucken, men den hoppede mærkeligt til siden og røg direkte ud til en tysk spiller. Vores back kiggede lidt for meget puck i den situation, mener han.

Dichow fik det ikke lettere af, at holdet i anden periode var presset i bund og i lange sekvenser blev spærret inde i egen zone uden mulighed for at skifte friske spillere ind.

- Så er det jo svært at undgå personlige fejl ind imellem. Jeg synes, det er gået meget godt i de andre kampe, og jeg er jo også kun et menneske.

- Som målmand er man lidt udsat. Hvis markspillerne laver en fejl, kan de sætte sig ud blandt kammeraterne på bænken og gemme sig lidt. Folk er tit lidt mere kritiske mod målmænd.

- Man lærer lidt at glemme sådan nogle kampe. Det tror jeg godt, at jeg kan. Sket er sket, og der er jo ikke noget at gøre ved det, siger Frederik Dichow.