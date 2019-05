VM nærmer sig – sådan stiller Ehlers op

KOSICE (Ekstra Bladet): Lørdag bliver Danmarks VM skudt i gang, når de rød-hvide løber på isen i Steel Arena mod Frankrig.

Forude har som altid været fem ugers forberedelse i træningslejr, hvor landstræner Heinz Ehlers har kunnet slibe truppen til.

Onsdag aften ankom 26 spillere til Kosice og var på is for at løsne benene efter flyveturen. Det blev til et godt træningspas – i hvert fald var det en tilfreds landstræner, der efterfølgende kunne gøre status.

- Det var en god træning, høj intensitet, god fysik.

- Det har været fem rigtig gode uger med gode kampe. Rent fysisk har jeg en følelse af, at vi er gode.

- De sidste par kampe kunne de godt have været lidt mere eksplosive, men jeg ved også godt, at når man bliver ved med den ene træningslejr efter den anden, så bliver man lidt træt, siger Heinz Ehlers.

Som spiller nåede han selv ni slutrunder, men det er hans første som landstræner. Det betyder dog ikke, at han ryster på hånden.

Heinz Ehlers har kigget de danske spillere ud og lagt sig fast på en formation. Foto: Alexander Forst/AFP/Ritzau Scanpix

For med tilføjelsen af NHL-spillerne Lars Eller og Mikkel Bødker er truppen stort set komplet, og det betyder også, at han har en kæde-sammensætning på plads. Meget lig den, der blev trænet med onsdag aften.

- Ja, det vil jeg sige – det tror jeg godt, du kan gå ud fra, lyder kommentaren.

Det betyder, at den danske førstekæde kommer til at bestå af kaptajn Peter Regin flankeret af Mikkel Bødker og Morten Madsen. En målfarlig trio, der kommer meget på isen, da den også skal spille powerplay.

Det skal andenkæden også. Den styrer Lars eller fra sin center-position, mens Nicklas Jensen og Frederik Storm dækker wing-positionerne.

Den nuværende trup er på 26 spillere, så der skal sies en eller flere fra. Det kommer formentlig til at ske blandt de tre unge spillere, der onsdag spillede i en kæde for sig selv: Jonas Røndbjerg, Mathias From og Joachim Blichfeld.

Desuden kan der stadig komme flere spillere til. Dog ikke Alexander True, da San José Sharks natten til torsdag gik videre i NHL-slutspillet med sejr over Colorado Avalanche.

I stedet håber landstræneren på Patrick Russell, der er med i AHL’s slutspil for Bakersfield Condors. Den proces blev dog vanskeliggjort af, at holdet natten til torsdag vandt og reducerede til 2-1 i kampe mod San Diego Gulls i kvartfinalen.

Selv med to nederlag i de næste kampe vil Russell først have spillet færdig natten til søndag og formentlig først være i Kosice til Danmarks fjerde kamp, der er mod Finland 16. maj.

Danmarks første kamp mod Frankrig kan du følge live her på sitet lørdag kl. 12.15

De danske kæder Der kan indskrives 25 spillere (3 målmænd og 22 markspillere). Typisk fordeler markspillerne sig med 8 backer og 14 forwards. I en kamp er der dog ofte blot 7 backer og 13 forwards i aktion - muligvis færre. 1. kæde

Peter Regin, Morten Madsen, Mikkel Bødker 2. kæde

Lars Eller, Nicklas Jensen, Frederik Storm 3. kæde

Jesper Jensen, Mathias Bau, Nicolai Meyer 4. kæde

Julian Jakobsen, Morten Poulsen, Nick Olesen De kæmper om de sidste pladser

Jonas Røndbjerg, Mathias From, Joachim Blichfeld 1. backkæde

Jesper Jensen Aabo, Stefan Lassen 2. backkæde

Oliver Lauridsen, Markus Lauridsen 3. backkæde

Matias Lassen, Phillip Bruggisser 4. backkæde

Nicholas B. Jensen, Oliver Larsen Målmænd

Sebastian Dahm

Patrick Galbraith

Simon Nielsen

