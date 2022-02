VM-vært i ishockey: Rusland og Hviderusland kan ikke deltage

A-VM i ishockey til maj bliver uden Rusland og Hviderusland, meddeler Finlands ishockeyforbund, der skal arrangere mesterskaberne.

Årsagen er Ruslands invasion af Ukraine og Hvideruslands støtte hertil.

Finlands ishockeyforbund, som skal arrangere A-VM, vil ikke have Rusland og Hviderusland med til turneringen. Det skriver forbundet på sin hjemmeside, hvor man slår fast, at de to lande bør udelukkes fra al ishockey.

Ifølge forbundets formand Harri Nummela har man allerede diskuteret sagen med Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) præsident Luc Tardiff.

- Vi slog fast, at det ikke er muligt for Rusland og Hviderusland at deltage i verdensmesterskaberne for mænd i Tampere og Helsinki i maj, siger Nummela til forbundets hjemmeside.

Han har også gjort klart over for IIHF, at man vil have Rusland og Hviderusland udelukket fra alle ishockeyaktiviteter.

Finland er nyslået olympisk mester i ishockey, hvor man slog netop russerne i finalen. Ved den lejlighed spillede Rusland under neutralt flag, da landet fortsat er udelukket grundet den flere år gamle sag om statsstyret doping i Rusland.

Danmark kommer senere på året til at skulle tage stilling til samme problem, som Finland nu gør.

Danmark er således vært for kvindernes A-VM i ishockey til august. Her er Rusland også med og skal spille gruppekampe i Herning.

Danmarks Ishockey Union (DIU) har dog ikke meldt noget ud endnu. Formanden for DIU, Henrik Bach Nielsen, er også vicepræsident i IIHF.