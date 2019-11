Voldsdømt hockeyspiller orker ikke mere: Jeg vil bare spille

Jeg vil videre.

Det er den klare melding fra ishockeyspilleren Kristian Jensen.

Han har i kølvandet på sin voldsdom i Hjørring Byret haft to ugers betænkningstid til at afgøre, om han ville anke dommen på 20 dages betinget fængsel for sit overfald på en modstander i september.

Svaret kom i et tv-interview på klubbens hjemmeside.

- Jeg har besluttet mig for ikke at anke. Det har været to utroligt hårde måneder. Det har jeg ikke lyst til at gå igennem. Jeg skulle i så fald vente yderligere på, at den kom op i landsretten…Jeg vil videre og fokusere på hockeyen, sagde den noget brødebetyngede Kristian Jensen i interviewet.

Den 23-årige spiller slog modstanderen Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet under kampen mellem White Hawks og Odense Bulldogs 20. september. Lucas Bjerre Rasmussen bar ikke hjelm på det tidspunkt, hvorfor episoden efterfølgende blev politianmeldt af unavngivne personer.

15. november modtog Kristian Jensen sin dom.

- Jeg vil gerne beklage. Jeg gik over stregen, men samtidig synes jeg, at sagen er blæst helt op til noget, den ikke er, sagde Kristian Jensen.

I samme interview blev direktør for Elite Nord Frederikshavn, Henrik Andersen, bedt om en kommentar til episoden og det efterfølgende forløb. Her fortalte han, at såvel klubben som han og Kristian Jensen især er blevet udsat for anonyme henvendelser, hvor ’folk har svinet os til’, som han formulerer det.

Kristian Jensen har desuden modtaget en karantæne på 17 spilledage, der udløber 6. december.

Henrik Andersen tilføjer, at det aldrig har været på tale at straffe ham yderligere fra klubbens side.

- Kristian Jensen er ikke en voldsperson, og han har fået den straf, han skal have, sagde han og forklarede, at Kristian Jensen ud over de to domme også er blevet dømt af folkedomstolen.

