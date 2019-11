Voldsdømt ishockeyspiller risikerer økonomisk lussing

Da Kristian Jensen fredag eftermiddag blev kendt skyldig i vold mod Lucas Bjerre Rasmussen, fik Frederikshavn-forwarden ikke blot plettet straffeattesten. Han fik også tilføjet en betydelig risiko for en økonomisk straf.

For med dommen er der ændret nogle principper i forhold til, hvis hele bataljen var blevet afgjort uden rettens medvirken, eller Jensen var blevet frikendt.

- Det interessante ved sagen er, at dommen gør Lucas Bjerre Rasmussen til et voldsoffer, og et voldsoffer kan efter nogle betingelser søge erstatning hos Erstatningsnævnet. Det er interessant, da Lucas Bjerre Rasmussen efter de regler kan få yderligere erstatning og for andre erstatningsposter, end hvad han sædvanligvis ville kunne få erstattet efter en arbejdsskade, siger advokat Henrik Skoglund fra FV Advokatfirma.

Han påpeger, at hvis et offer bliver ikendt erstatning for det kortsigtede 'tabt arbejdsfortjeneste' eller endnu værre et det mere langsigtede 'differencekrav på erhvervsevnetab' - hvis Lucas Bjerre Rasmussen eksempelvis får svært ved at fortsætte som ishockeyspiller - så er det oftest den dømte, der skal betale.

- Jeg håber ikke, at skaden varigt forringer Lucas Bjerre Rasmussens indtægtsevne, men skulle det ske, vil han også kunne rejse et såkaldt differencekrav på erhvervsevnetab, der kan være ganske betydeligt.

- Får Lucas Bjerre Rasmussen erstatning, vil erstatningen udbetales af politiet i første omgang, men kan efterfølgende ende hos Kristian Jensen, siger Henrik Skoglund.

I Odense er der forsigtig optimisme i forhold til et comeback hos Lucas Bjerre Rasmussen. Men selv om der nu er gået to måneder, bliver ikke lige med det første, erkender sportschef Henrik Benjaminsen:

- Han spillede på vores reservehold forleden, hvor han måtte udgå med kvalme og hovedpine.

- Vi håber, det går stille og roligt fremad, men det er en proces, der tager tid med en hjernerystelse, så vi stresser bestemt ikke noget, siger Benjaminsen, der også påpeger, at Bjerre Rasmussen som spiller er påvirket af hændelsen.

- Ved store skader er du mentalt påvirket, når du vender tilbage. Det ved vi, og det gælder også ved kropslige skader, siger sportschefen.

Hvis det kommer til en sag om kompensation, kræver det, at Kristian Jensen i første omgang ikke anker dommen - eller at han igen bliver dømt ved en ankedomstol. Kristian Jensens forsvarer har forklaret, at de overvejer anke-muligheden.

Slået bevidstløs: Voldsramt spiller får erstatning

Historisk dom: Dansk ishockeyspiller dømt for vold

Forklarer overfald: Derfor slog han modstander bevidstløs