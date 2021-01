Isoleret med stjernen: Bruger tiden på nøgenvideo

Forberedelserne til Australian Open i Melbourne er allerede i gang, men for flere spillere bliver det uden en tennisketsjer i hånden.

Over 70 tennisspillere, heriblandt Danmarks bedst rangerede herrespiller, Mikael Torpegaard, er nu sendt i 14 dages streng isolation uden mulighed for at træne.

Det skyldes, at de har været med på et af de tre fly, hvor tre smittede var ombord. Heriblandt er den australske tennisspiller Bernard Tomic.

Tiden i karantænen udnytter Tomics kæreste Vanessa Sierra flittigt på hotelværelset.

Hun sagde kækt til News, at det ville give hende mere tid til at lave indhold til hendes Onlyfans, et fænomen på de sociale medier, hvor både influencere og private kan dele nøgenbilleder og -videoer mod betaling.

Vanessa Sierra har uploadet en video, hvor hun fortæller om den mørke karantæne-virkelighed for parret.

- Jeg har aldrig været på toilettet foran Bernard. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, der er gået tre dage nu, siger Vanessa Sierra i videoen.

Det lille hotelværelse gør det også svært for tennisstjernen at træne op til den store turnering.

- Bortset fra yoga træner vi ikke rigtig, derfor er det meget vigtigt, at vi snart kommer til træningsanlægget, fordi vi kan ikke træne på det her hotelværelse, siger Vanessa Sierra.

Den tidligere Love-Island deltager fortæller til News, at parret bruger 11 timer om dagen på at spille Pokemon og World of Warcraft for at underholde sig selv, da Tomic' træninger er blevet aflyst.

Men det er ikke det værste ved at være i karantæne, for Vanessa Sierra er det nemlig, at hun ikke kan få vasket hår, før de igen må forlade hotellet.

- Jeg vasker ikke mit eget hår. Det er bare ikke noget, jeg gør. Jeg har normalt en frisør, der gør det for mig to gange om ugen, siger Vanessa Sierra til News.

Foto: Ritzau Scanpix/William West

