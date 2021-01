James Harden laver tredje triple-double for sin nye klub

NBA-spilleren James Harden fortsætter med at imponere efter sit skifte til Brooklyn Nets.

Fredag præsterede den 31-årige guard for tredje gang i otte kampe for sin nye klub en såkaldt triple-double. Det betyder, at spilleren når op på et tocifret antal i tre kategorier blandt point, assister, rebounds, blokader og bolderobringer.

I sejren på 147-125 over Oklahoma City Thunder lavede Harden 25 point, 10 rebounds og 11 assister.

Dermed fortsætter han stilen fra sin første kamp for Brooklyn Nets tidligere i januar, da han som den blot syvende spiller i NBA-historien formåede at debutere med en triple-double.

Fredagens 147 point mod Oklahoma er rekord for Brooklyn Nets i denne sæson, og klubbens første sejr mod Thunder i over tre år. Desuden er det første gang siden 2014, at holdet vinder en kamp i Oklahoma City.

Brooklyn Nets har vundet fire kampe i træk og otte ud af deres seneste ti.

James Harden skiftede i midten af januar til klubben fra Houston Rockets. Skiftet kom, mindre end et døgn efter at Harden havde kritiseret sit daværende hold efter et nederlag til Los Angeles Lakers.