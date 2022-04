Natten til søndag dansk tid stod Gabriel 'Iffe' Lundberg ved udskiftningsbænken, da Phoenix Suns besejrede New Orleans Pelicans i NBA-slutspillet.

Men den danske basketballspiller var iklædt hverdagstøj og ikke holdets lilla spillerdragt. Som den første dansker kom han tidligere i april i kamp for topholdet, men hans aftale er en tovejskontrakt, der forhindrer ham i at deltage i slutspillet.

Alligevel er han overbevist om, at han også i den kommende sæson vil være at finde på et NBA-hold. Det siger han i et interview med Politiken.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg spiller i NBA i næste sæson. Lige nu venter jeg bare på næste chance for at bevise mig, siger han til avisen.

Spiller han aldrig en NBA-kamp igen, vil han være skuffet over sig selv.

- Jeg fortjener at være her. Jeg bør være her. Jeg er god nok til at være her, men jeg glæder mig til at kunne sige, at jeg bliver her. Det er det, jeg arbejder henimod, lyder det fra NBA-danskeren.

Efter at have fået debut mod Oklahoma City Thunder fulgte 'Iffe' op med at score sine første point mod Los Angeles Clippers få dage senere.

Han nåede også at sætte ti point på tavlen i sæsonens sidste grundspilskamp mod Sacramento Kings. Det kan samtidig have været hans afskedskamp.

En tovejskontrakt gør kun en spiller berettiget til at spille i grundspillet. For at være i spil til slutspillet skal man have en standardkontrakt, og sådan en valgte Suns i stedet at give Ishmail Wainright.

Lundberg kan dog fortsat træne med holdet og følge kampene på nærmeste hold.

Phoenix Suns var grundspillets bedste hold og er seedet til at gå hele vejen i slutspillet.