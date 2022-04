Den danske taekwondo-udøver med ungarsk oprindelse Josef Salim er død i en alder af 54 år.

Det oplyser Det Ungarske Taekwondoforbund på sin hjemmeside, ligesom Dansk Taekwondo Forbund bekræfter det overfor Ekstra Bladet.

Omstændighederne er fortsat ukendte, men han gik bort 8. april.

- Josef har spillet en ubeskrivelig stor rolle for dansk taekwondo og var med til at gøre Danmark til en af de stærkeste nationer i sporten i mange år op gennem 80'erne og 90'erne. Så det er meget trist, udtaler sportschefen for det danske kamplandshold, Amir Rashid, til Ekstra Bladet.

- Josef og hans bror (Gergely Salim, red.) var med til at udvikle dansk og europæisk taekwondo. Kundskaber, de tog med hjem fra en hel del træning i Korea.

Det Ungarske Taekwondoforbund udtrykker også dyb sorg, og på Facebook-siden kondolerer man med budskabet:

'Vi kan slet ikke finde ordene' efterfulgt af et hjerte.

Josef Salim blev 54 år gammel. Han var bosat i USA og tilkæmpede sig en femteplads i taekwondo ved OL i Sydney i 2000. Salim blev den første ungarske udøver til at deltage i legene i kampsporten, og det skrev ham ind i historiebøgerne.

I dansk sammenhæng var han yderst velkendt. Han er æresmedlem i Gladsaxe Taekwondo klub, hvor han fra 1990-1997 også var formand.

Dernæst var han en del af det danske landshold i 16 år fra 1984 til 2000, hvor han vandt stribevis af guldmedaljer. Herunder 12 gange DM-guld.