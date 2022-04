Jubel på TV 2: Massiv forandring

I marts blev han den første dansker nogensinde til at få minutter i verdens stærkeste basketball-liga. Det toppede han få dage senere ved at score point.

Natten til denne mandag kulminerede det, da Gabriel 'Iffe' Lundberg fik 26 minutter og 54 sekunder på banen for Phoenix Suns.

Det blev til 10 point fra hans hænder med fem rebounds og fem assister mod Sacramento Kings i NBA-grundspillets sidste kamp og måske også danskerens sidste optræden i denne omgang.

Phoenix Suns har nemlig givet den sidste plads i slutspilstruppen til Ishmail Wainright, der ligesom "Iffe" er ansat på en two-way-kontrakt. Han skal derfor håbe på at blive hentet af et andet hold inden mandag klokken 21 dansk tid.

Det ændrer dog ikke på, at TV 2, der har de danske rettigheder til NBA, godt kan mærke, at der er kommet dansk islæt i NBA.

- Selvfølgelig kan vi mærke, at interessen for NBA er vokset markant, efter at Iffe Lundberg er kommet til Phoenix Suns, siger sportschef for TV 2, Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

Hvordan kan I mærke det?

- Vi kan mærke det på vores digitale platforme. Artikler om Iffe Lundberg er nogle af de mest læste. Artiklen om hans første point fra kampen torsdag er noget af det, der klikker allermest.

Ulempen ved de amerikanske basketballkampe er, at de som regel bliver spillet om natten dansk tid.

Men Frederik Lauesen er ikke i tvivl om, at de har oplevet en stigning i seertallene grundet danskerens indtog.

Lundberg og Phoenix Suns endte med at tabe til Sacramento Kings med 109-116, men har som nævnt allerede kvalificeret sig til slutspillet.