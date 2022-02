Judoforbund suspenderer Putin som ærespræsident

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har - i hvert fald midlertidigt - mistet sin status som ærespræsident for Det Internationale Judoforbund.

Forbundet har suspenderet hans titel, skriver det på sin hjemmeside. Det samme gælder rollen som ambassadør.

Det sker 'i lyset af krigskonflikten i Ukraine', forklarer judoforbundet.

Putin har en fortid som judokæmper og har opnået det sorte bælte.

Efter at Rusland tidligere på ugen påbegyndte sin invasion af Ukraine, forklarede professor i idrætshistorie på Københavns Universitet Hans Bonde, at sport og judo spiller en stor rolle for Putin.

- Sporten er en livsnerve for Putin. Det er det også i biografisk forstand, da han har bygget sin karakter op omkring sport.

- Hans ungdom har kredset om judo, hvor han er dekoreret til 7. dan af det opportunistiske internationale judoforbund, hvilket er en helt astronomisk grad, lød det fra Bonde.

Ruslands invasion af Ukraine har ført til fordømmelse i store dele af sportsverdenen.

Flere lande, heriblandt Danmark, mener, at russiske og hviderussiske atleter skal udelukkes fra al international sport.

Adskillige sportsbegivenheder er desuden blevet aflyst eller rykket til andre lande.

Det gælder blandt andet finalen i fodboldens Champions League, som oprindeligt skulle være spillet i Sankt Petersborg. Nu er den flyttet til Paris.

Formel 1-grandprixet i Sotji kan heller ikke afvikles som planlagt og er derfor aflyst, meddelte arrangørerne fredag.

Fodboldlandsholdene i Sverige, Polen og Tjekkiet har meddelt, at de ikke vil møde Rusland i kampen om at komme til VM i fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har endnu ikke taget stilling til det emne.