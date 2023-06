Kæmpe dansk triumf: Fire medaljer på to dage

Det var så nemt som 1-2-3. Og 4.

Danske Emma Aastrand Jørgensen har gennem de seneste dage triumferet ved European Games, et multisport-event med olympiske discipliner, i Polen, hvor det endte med intet mindre end fire medaljer til den 27-årige kajakroer.

To af guld og to af sølv.

Derfor var det mere eller mindre naturligt, at det var en noget så tilfreds Emma Aastrand Jørgensen, som Ekstra Bladet fangede lørdag.

- Jeg har det rigtig godt. Det er da noget af en præstation at levere. Jeg synes, at det er gode resultater på to dage. Så jeg er meget glad, udtaler hun og fortsætter:

Emma Aastrand og hendes kæreste Magnus Sibbersen vandt lørdag sølvmedaljen i 200 meter-finalen ved European Games. Foto: Szilard Koszticsak/Ritzau Scanpix

- Jeg vil også sige, at jeg er lettet over at præstere så godt og være helt fremme i Europa. For Europa er så stærkt et felt. Så det er mega, mega fedt.

Trætte arme

De første to medaljer kom allerede i hus fredag. Først bevægede hende og makkeren Frederikke Hauge Matthiesen sig ud på en 500 meter toerkajak, hvilket endte med en sølvmedalje.

En time senere hoppede hun alene i kajakken, hvorfra hun nuppede en guldmedalje i 200 meter enerkajak.

Lørdag bød så på finalerne i 500 meter enerkajak og i mix 200 meter toerkajak. Her blev det til henholdsvis én guld- og én sølvmedalje.

- Jeg vil sige, at de alle betyder rigtig meget. Men jeg er sindssygt stolt af Frederikke og jeg i vores katogori.

- Det betyder bare, at vi er i gang med noget rigtig godt. Vi startede samarbejdet i februar, men det er en måde, som vi gerne vil kvalificeres.

Under OL i Tokyo vandt Emma Aastrand Jørgensen bronze i 500 meter enerkajak. Foto: Jens Dresling

- Så vil jeg også sige, at i dag (lørdag red.), som er fjerdedagen, vågnede jeg op med meget trætte arme, så jeg har været ret nervøs. Men derfor er jeg også meget tilfreds med det, som jeg leverede.

Giver selvtillid

Nu er det imidlertid noget helt andet, der kommer til at fylde i den kommende tid.

For i slutningen af august er der kvalifikation til OL i Paris i 2024, og weekendens sejr har ifølge Emma Aastrand Jørgensen sendt hende godt på vej mod en god kvalifikation.

- Resultaterne giver rigtig, rigtig meget selvtillid. Jeg har også brugt rigtig mange timer på at komme i god form og gøre det hele lidt ekstra.

- Så jeg synes, at jeg står virkelig godt lige nu. Både i forhold til formen, men specielt også i forhold til det mentale.

Emma Aastrand Jørgensen har tidligere haft god succes under de olympiske lege, hvor hun samlet har vundet tre medaljer.

I Rio de Janeiro i 2016 vandt hun en sølvmedalje, og i 2021 i Japan vandt hun to medaljer af bronze.