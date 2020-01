Kæmpe drama: Fanget 250 meter over jorden i otte timer

Uden meget at støtte sig til lykkedes det Johannes Glatzer at holde sig stående på den stejle klippe i otte timer

En østrigsk 'BASE jumper' hang fast på en klippevæg i otte timer 250 meter over jorden, før det lykkedes et redningshold at få ham bragt ned i god behold.

Lørdag havde Johannes Glatzer deltaget i et faldskærms-show sammen med ni andre på 'National Children's Day' i Thailand, men østrigeren havde mod på mere og besluttede sig for at gentage springet mandag 13. januar.

Her gik det helt galt, da han sprang ved Khao Ok Thalu i Phattalung, da hans faldskærm satte sig fast på et klippestykke på bjerget.

BASE-jumperen befandt sig 250 meter over jorden og havde ikke meget at støtte sig til, mens han var fanget på bjergsiden. Alligevel lykkedes det ham at blive stående i otte timer, indtil han blev reddet.

Her sidder Glatzer fast på klippevæggen. Foto: Freedom Team Drone

Redningsholdet forsøgte først at redde ham med en helikopter, men det lykkedes ikke på grund af mangel på plads på klippesiden.

I stedet blev han klokken halv fire om morgenen lokal tid reddet, idet man sendte mænd ned med reb, som så bandt Johannes Glatzer fast, hvorefter han kunne fires ned fra bjerget.

Her er redningsaktionen i fuld gang. Foto: Freedom Team Drone

'BASE jumping', der bliver betragtet som en ekstremsport, går ud på at kaste sig ud fra faste objekter med en faldskærm eller et wingsuit. Faldskærmen bliver først foldet ud, mens springeren er i gang med sit fald.

Glatzer led mindre skade på sine knæ og blev efterfølgende bragt til Phattalung Hospital. Det var en lokal, der opdagede ham på klippesiden og tilkaldte hjælp.