Kæmpe drama: Stor overraskelse i nat

Minnesota Vikings gjorde det i 2018, og søndag skete det igen.

NFL-holdet sendte overraskende New Orleans Saints ud af slutspillet i verdens bedste liga for amerikansk fodbold efter en yderst dramatisk sejr - denne gang med cifrene 26-20.

Kampen blev afgjort, da Kyle Rudolph greb et touchdown kastet af Vikings-quarterback Kirk Cousins i den forlængede spilletid.

Inden da var den ordinære spilletid endt 20-20, efter at Saints med et field goal i de døende sekunder bragte lighed på pointtavlen.

Sejren betyder, at Minnesota Vikings skal møde det topseedede hold i NFC-konferencen, San Francisco 49'ers, i anden runde af slutspillet. Kampen spilles næste weekend. 49'ers har på grund af deres seedning siddet over i første runde.

Rudolph griber det afgørende touchdown. Foto: SEAN GARDNER/Ritzau Scanpix

Og så er der lilla jubel. Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix

Søndagens opgør var tæt fra start. Vikings gik til pause med en føring på 13-10. Den blev udbygget til 20-10 i tredje quarter, inden Saints i fjerde og sidste quarter med ti point i træk udlignede opgøret og sendte det ud i forlænget spilletid.

Her startede Vikings med bolden, og fordi holdet scorede touchdown, fik Saints ikke mulighed for at svare tilbage.

I 2018 slog Vikings også Saints i slutspillet. Dengang var holdet fra Minnesota bagud med et enkelt point, inden et langt touchdown, som tiden løb ud, skaffede Vikings en mirakuløs sejr.

Senere søndag tørnede Philadelphia Eagles og Seattle Seahawks sammen i den fjerde og sidste kamp i første runde af NFL's slutspil.

Den kamp vandt Seattle Seahawks med 17-9, hvilket sender holdet videre til næste runde af slutspillet, hvor Green Bay Packers venter.

Ikke nok med at Philadelphia Eagles tabte, så måtte spillerne også se quarterback Carson Wentz udgå med en hovedskade.

Eagles-træner Doug Pederson havde ikke umiddelbart nogen kommentarer til quarterbackens tilstand efterfølgende, men sendte sine tanker til Wentz, der har været plaget af flere skader.

Natten til søndag avancerede Houston Texans og Tennessee Titans desuden efter sejre over henholdsvis Buffalo Bills og de forsvarende Super Bowl-mestre New England Patriots.

Slutspillet i NFL består af seks hold fra AFC- og seks hold fra NFC - de to halvdele af ligaen.

Der spilles i alt tre runder i slutspillet, hvorefter de to tilbageværende hold - vinderen af AFC og vinderen af NFC - kolliderer i Super Bowl, der i år spilles natten til 3. februar dansk tid i Miami.

