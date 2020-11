Kæmpe mavepuster til søster

Tidligere på ugen blev basketball-landholdsspilleren Sofie Tryggedsson for anden gang testet positiv for covid-19. Derfor måtte hun blive hjemme i Danmark, da resten af truppen rejste mod Letland for at spille EM-kvalifikation.

Søsteren Ida Tryggedsson, der også spiller på landsholdet, blev også tvunget hjemme da søstrene havde været sammen. Men med fremvisning af en negativ coronatest landede Ida Tryggedsson i Letland i går aftes, klar til at spille dagens kamp mod Tjekkiet.

- Jeg glæder mig til at spille. Jeg forestiller mig, at Jesper (Landholdstræner Jesper Krone, red.) kan være nervøs for, om jeg kommer til at være i flow med resten af holdet, men det tror jeg ikke bliver et problem. Jeg har været med længe og kender konceptet og systemerne, siger Ida Tryggedsson til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi har tidligere snakket om, at der kunne opstå uvante situationer, men at vi skulle forblive positive og undgå bekymring over ting, vi alligevel ikke kan kontrollere. Det mindset har jeg forsøgt at have, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke har været trist og skuffet over Sofies situation.

Foto: POLFOTO/Tariq Mikkel Khan

For Sofie Tryggedsson er det en kæmpe mavepuster at heppe med fra sofaen i Århus. Men hun glæder sig til at se søsteren give den gas på banen.

- Det er ikke mange, der får muligheden for at spille landskampe med ens søster. Det er en enorm fordel for mig at spille med en, der forstår mig så godt som Ida gør, både on and off the court. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kan spille med Ida, men jeg er lettet over, at hun i det mindste kan få lov til at repræsentere vores navn.

De danske underdogs

Når det danske kvindelige basketballlandshold træder ind på banen fredag eftermiddag, er det mod gruppens sværeste modstander, Tjekkiet.

Tjekkiet er gruppens eneste ubesejrede hold, hvor Danmark fortsat er uden sejre.

Men ifølge landstræner Jesper Krone er det ikke umuligt at trække en sejr ud af fredagens kamp.

- Vi skal holde vores tempo samtidig med, at vi er stabile og træffer gode beslutninger. Vi har nok ikke råd til at miste for mange bolde. Tjekkerne har rutine og erfaring fra højeste niveau. Ingenting er umuligt, og vi er for at vinde. Men vi skal spille på alle cylindre, og finde vores højeste niveau, siger Jesper Krone.

Ida Tryggedsson er heller ikke i tvivl om, at det bliver en svær, men spændende kamp.

- Vi er da kæmpe underdogs, og Tjekkiet er gode og rutinerede i Europæisk sammenhæng. Det kan man ikke helt sige om os, men hvis vi kan få tingene til at køre, så er vi også rigtig gode.

Kampen mod Tjekkiet kan ses i dag 15.30 live på Ekstra Bladet. Søndag kl 15.30 spiller Danmark mod Rumænien.

