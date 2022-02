Kæmpe nedtur for historisk dansker

Vladimir Andersen skrev dansk darthistorie, da han midt i januar vandt et Tour Card til PDC’s Pro Tour og chancen for at spille mod verdens største dartstjerner.

Men debuten bliver ikke som planlagt.

Danskeren har således fået coronavirus og er dermed ude af sæsonens første to turneringer på PDC's Pro Tour.

Det bekræfter hovedpersonen selv over for dartnyheder.dk.

Han fortæller, at han fik en positiv kviktest mandag og et positivt PCR-svar tirsdag, hvorfor han er nødt til at blive i Danmark i stedet for at rejse til England.

32-årige Vladimir Andersen skulle have debuteret i Barnsley, hvor de første Players Championship-turneringer spilles.

I stedet må han nu vente til 12. og 13. februar, hvor de næste to turneringer spilles i Wigan.

