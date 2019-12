Kæmpe sensation: Hun gør det igen

I tirsdags skrev hun historie ved at blive den første kvinde til at vinde en kamp ved PDC's World Darts Championship, men det var åbenbart ikke nok for engelske Fallon Sherrock.

Lørdag aften ondulerede hun den 11. seedede østriger Mensur Suljovic, der ellers er blandt sportens bedste spillere.

25-årige Sherrock chokstartede ved at holde udlæg og vinde første sæt til vild jubel for de fremmødte tilskuere i Alexandra Palace i London.

I andet sæt blev det virkelig alvor for den 11. seedede østriger. Fallon Sherrock brød Suljovic' udlæg og kom foran 2-0, men formåede ikke at holde stand. Det udnyttede Mensur Suljovic, der konstant måtte lægge ører til en pibekoncert fra publikum, til at bryde tilbage og udligne i sæt.

Helt skidt så det ud for Sherrock i tredje sæt, hvor hun kom bagud 0-2, men på mirakuløs vis kæmpede sig tilbage og vandt 3-2. Med stillingen 2-1 i sæt var sensationen pludselig inden for rækkevidde.

Og storformen fortsatte i fjerde sæt, der bølgede frem og tilbage. Frustrationen lyste ud af en rystet Mensur Suljovic, og så kunne Fallon Sharrocl minsandten snuppe sejren ved at lukke i bulls eye.

Det fik mildest talt Alexandra Palace til at eksplodere, mens hverken Sherrock eller Suljovic lod til at fatte, hvad der var sket.

- Jeg kan ikke tro det. Jeg er målløs, lød det fra Sherrock i interviewet med Sky Sports, kort efter hun havde kastet den sidste pil.

Dermed er Fallon Sherrock klar til 1/16-finalen, hvor hun møder Chris Dobey - naturligvis som den første kvinde nogensinde. Det foregår fredag 27. december.

