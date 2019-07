Kæmpe triumf: Dansk VM-guld

For anden gang i karrieren kan sejleren Anne-Marie Rindom kalde sig verdensmester i Laser Radial.

Onsdag morgen dansk tid sikrede hun VM-guldet i de to sidste sejladser i vandet ud for japanske Sakaiminato.

I den første af de to afsluttende sejladser blev Rindom nummer seks.

Da den tyrkiske konkurrent Ecem Gützel måtte nøjes med en 52.-plads, og sejlerne samtidig fik en ekstra fratrækker, så ugens to dårligste sejladser måtte trækkes fra pointregnskabet, var danskeren klart i spidsen inden den sidste sejlads, og guldet var sikret.

Sidste år vandt Rindom VM-bronze i Aarhus. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Sådan blev VM-bronzen fejret sidste år, så mon ikke, der også har været champagne i år, når guldet er en realitet. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Nu var finnen Tuula Tenkanen og amerikaneren Charlotte Rose de nærmeste konkurrenter, men uden chance for at indhente danskeren.

I den afsluttende sejlads tog østjyden det med ro. Rindom lå hele tiden i slipstrømmen af de forreste både og sejlede i mål på en 15.-plads.

Efter VM-åbningen i sidste uge så danskeren ellers ud til at gå et vanskeligt mesterskab i møde.

Hun tyvstartede i anden sejlads, hvilket udløste en 57.-plads, og i den efterfølgende sejlads blev hun nummer 28. Det skulle siden vise sig at blive de to sejladser, som hun kunne trække fra.

Det er anden gang i karrieren, at hun vinder VM-guld i Laser Radial. Første gang var i 2015. Hendes første Laser Radial-guld blev fulgt op af bronze ved både VM og OL i 2016, og sidste år var hun tilbage på VM-podiet, da hun tog bronze i Aarhus.

Bronzemedaljen i Aarhus betød også, at hun allerede for et år siden vidste, at hun er kvalificeret til det kommende OL i Tokyo næste år. Hun har erklæret, at målet er at blive olympisk mester.

Tilbage i maj blev Anne-Marie Rindom også europamester i Laser Radial.

I 2009 blev hun verdensmester i Europajolle, der modsat Laser Radial ikke længere er på det olympiske program.

Klar til OL Onsdag er der præcis et år til, at dansere, sangere og akrobater traditionen tro markerer starten på OL ved en åbningsceremoni i Tokyo. Med andre ord begynder kampen om de eftertragtede pladser ved sommerlegene for alvor at spidse til. Allerede nu står det dog klart, at 27 danske atleter på tværs af seks sportsgrene er kvalificeret til OL. Udøverne kan både opnå personlig kvalifikation og kvalifikation via nationspladser. Foruden den officielle kvalifikation skal udøverne udtages af Danmarks Idrætsforbund (DIF) for at komme med. Følgende pladser er sikret med et år til sommerlegene: * Atletik: - Anna Emilie Møller er kvalificeret i kvindernes 3000 meter forhindringsløb. Kvalifikationen blev sikret ved et Diamond League-stævne i juni 2019. - Anna Emilie Møller er kvalificeret i kvindernes 5000-meterløb. Kvalifikationen blev sikret ved U23-EM i juli 2019. * Bordtennis: - Jonathan Groth er kvalificeret i herresingle. Kvalifikationen blev sikret ved European Games i juni 2019. * Bueskydning: - En nationsplads i kvindernes individuelle recurve. Kvalifikationen blev sikret af Maja Jager ved VM i juni 2019. * Håndbold: - Det danske herrelandshold er kvalificeret. 14 spillere skal udtages. Kvalifikationen blev sikret ved VM i januar 2019. * Sejlsport: - En nationsplads i kvindernes Laser Radial. Kvalifikationen blev sikret af Anne-Marie Rindom ved VM i august 2018. - En nationsplads med to deltagere i herrernes 49er. Kvalifikationen blev sikret af Mads Emil Lübeck og Nikolaj Hoffmann Buhl ved VM i august 2018. - En nationsplads med to deltagere i kvindernes 49erFX. Kvalifikationen blev sikret af Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen ved VM i august 2018. - En nationsplads med to deltagere i blandet Nacra 17. Kvalifikationen blev sikret af Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck ved VM i august 2018. - En nationsplads i kvindernes RS: X. Kvalifikationen blev sikret af Lærke Buhl-Hansen ved VM i august 2018. * Skydning: - En nationsplads i herrernes skeetskydning. Kvalifikationen blev sikret af Jesper Hansen ved World Cup-stævne i Al Ain i april 2019. - En nationsplads i kvindernes ti meter luftriffel. Kvalifikationen blev sikret af Anna Skade Nielsen ved World Cup-stævne i Beijing i april 2019. * Svømning: - Signe Bro, Alexander Aslak Nørgaard, Anton Ørskov Ipsen, Tobias Bjerg og Pernille Blume har klaret officielle, personlige OL-krav i forskellige discipliner. For at blive klar til OL skal de imidlertid leve op til en række nationale udtagelseskriterier i 2020. Kilder: Danmarks Idrætsforbund og olym.dk.

