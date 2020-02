- Kaldte mig pædofil og værre end et dyr

Australsk cricketstjerne kæmpede for, at man kunne blive gift med en af samme køn. Det har gjort, at hun har modtaget flere ubehagelige beskeder

Efter flere års politisk kamp blev ægteskab med en af samme køn lovligt i Australien i 2017.

En af dem, der kæmpede for muligheden, var den australske cricketstjerne Megan Schutt. Dengang var hun kærester med sin nuværende kone Jess Holyoake.

Inden VM i cricket begynder om få dage, har Megan Schutt fortalt om flere hadefulde beskeder, hun har modtaget i forbindelse med kampen for homoseksuelles rettigheder.

- Det normale var 'gå til helvede', og jeg bekymrer mig ikke så meget om det, men når mennesker kalder dig pædofil og siger, at du er værre end et dyr og bare ting, som er virkelig ekstreme, så tænker du, 'hvordan kan du tænke sådan noget, at du har så meget had omkring noget, som ikke har nogen indflydelse på dig?', siger Megan Schutt til den australske avis The Sydney Morning Herald.

Best day of my life. My heart is so full. I am a lucky woman Mrs and Mrs Schutt #Scholyoakewedding #loveislove #morephotostocome

- Brody Grogan Photography

- @CurtisBrownjohn pic.twitter.com/RHjMQzA8ZV — Megan Schutt (@megan_schutt) March 31, 2019

Den 27-årige cricketspiller forklarer også om nogle af de overvejelser, som parret har måtte gøre sig. Hun hængte selv et regnbueflag ud på deres balkon, men Jess Holyoake synes ikke, at det var en god idé. Hun var bange for, at nogle kunne finde på at angribe huset på grund af flaget, men Megan Schutt var ligeglad.

Hun mener, at de ikke kan gemme sig, og at homoseksuelle skal holde mere sammen end nogensinde før.

