Kan ånde lettet op

OL i Tokyo er skudt til 2021 på grund af den globale coronakrise, men på hvilke datoer skal legene afholdes?

Det svar får atleterne, forbund og alle andre i løbet af de næste tre uger.

Samtidig ligger det nu fast, at alle de atleter, der er kvalificeret til legene i Tokyo, beholder deres pladser, selv om legene er skudt fra sommeren 2020 til næste år.

Sådan lyder hovedkonklusionerne på to dages møder mellem Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og henholdsvis de internationale sportsforbund torsdag og de nationale olympiske komitéer fredag.

Det meddeler Danmark Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse. DIF havde flere repræsentanter med ved fredagens virtuelle stormøde med IOC-præsident Thomas Bach.

- IOC-præsident Thomas Bach gjorde det klart fra begyndelsen af mødet, at de atleter, som allerede er udtaget til OL i Tokyo, beholder deres pladser.

- På den måde lever IOC op til idealerne om sportslig fairplay og respekt. Det er vi meget tilfredse med i DIF, siger direktør Morten Mølholm Hansen.

Og DIF slår fast, at de 12 atleter, der på nuværende tidspunkt er udtaget med navn i Danmark, bevarer deres OL-pladser, hvis de opretholder deres sportslige niveau.

- IOC's beslutning betyder helt konkret, at hvis eksempelvis hækkeløberen Sara Slott Petersen og skytten Jesper Hansen, der begge allerede er udtaget til OL i Tokyo, fastholder deres høje sportslige niveau, så skal de fortsat med i flyet til OL i Tokyo i 2021, siger direktøren.

IOC-præsident Thomas Bach havde ikke de nye datoer for OL med på mødet, men de er på trapperne, forsikrede han.

Senest om tre uger får den samlede idrætsverden svaret på, hvornår flammen tændes i Tokyo, når det nu ikke bliver i den kommende sommer som planlagt. Indtil videre har IOC sagt, at det bliver i 2021 - og senest i sommeren 2021.

I DIF håber man på et OL i sommermånederne.

- Vi håber, at IOC og de japanske værter beslutter sig for at afvikle OL i juli og august 2021, da det vil kollidere mindst muligt med allerede fastsatte konkurrencer hos de internationale forbund, siger Morten Mølholm.

Godt halvdelen af OL-pladserne er besat. 57 procent helt præcist ifølge IOC. Mange af pladserne er dog såkaldte nationspladser, hvor det efterfølgende skal afgøres i de enkelte lande, hvilke atleter der skal med til OL.

De 43 procent af OL-pladserne, der endnu ikke er besat, skal fordeles frem mod OL, og stort set alle kvalifikationsstævner er aflyst eller udsat.

Der skal et nyt kvalifikationsprogram til, og det er op til de forskellige idrætsgrene at få lavet det. Det kan først gøres, når de endelige OL-datoer er fastlagt, og det sker altså i løbet af de kommende tre uger.

Danmark har i øjeblikket 66 nationspladser, og der er sat navne på 12 danske deltagere.