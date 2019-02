Kasi-Jesper langer ud efter jyder og jøder i ny bog

Den tidligere stor-sponsor i Brøndby IF Jesper Nielsen vækker opsigt med nogle rabiate udtalelser i den nye bog 'Kasi-Jespers kamp', der udkommer torsdag.

Bogen er skrevet i samarbejde med journalisten Ole Hall og forlaget Gyldendal Business.

Jesper Nielsen udtaler blandt andet i bogen, at han ikke længere vil forhandle med jyder, da han mener, at 'mange af dem er nogle snydepelse', og følger op med kommentaren:

'Det er med jyder, som med jøder (...) de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglade med, om du tjener penge.'

Kasi-Jesper supplerer sine kontroversielle udtalelser med nogle grove generaliseringer om jyder:

'De er dygtige forretningsfolk, men mange af dem er nogle rigtige snydepelse'

'Jyderne har bare gået på den samme handelsskole ovre i Herning, hvor de lærer, at det gælder om at snyde hinanden.'

Bogen forfatter, Ole Hall, fortæller at Jesper 'Kasi' Nielsen flere gange i bogen kommer med kontroversielle udtalelser, men selvom han ikke selv er enige i udtalelserne, har han valgt at bringe dem alligevel.

- Da han begyndte at tale om jøder, var jeg lige ved at stoppe diktafonen. Men jeg synes, det ville være forkert af mig at bortcensurere hans udtalelser.

- Så bliver det uægte, og et uærligt portræt af ham, siger Ole Hall til Ekstra Bladet.

Jesper Nielsen er i sportsverdenen kendt som manden, der pumpede et trecifret millionbeløb i Brøndby IF i perioden 2007 til 2012, samt som ejer af håndboldklubben AG København, der eksisterede fra 2010 til 2012 og vandt to danske mesterskaber.

Han har tjent sine millioner på smykkefirmaet Pandora, og hans virksomhed, Kasi-Group, havde i 2008 over 500 mio. i omsætning.

Kasi-Jesper blev i 2017 hevet i retten af Skattemyndighederne, da de mente, at han havde snydt ved at trække sin sponsorater til både Brøndby og AG København fra i skat. Han blev frifundet i begge sager.

Jesper Nielsen har nu lukket Kasi Group og i stedet kastet sig over et nyt smykkeprojekt, der går under navnet Amazing Jewellery.

