Kendt fra VM: Model fester med DiCaprio

Modellen Ivana Knöll blev kendt i hele verden, da hun dukkede op på flere tv-billeder under VM i Qatar i letplåklædte outfits.

Kroatiens landshold gik ikke hele vejen, men slutrunden har været yderst succesfuld for Knöll, der ifølge The Sun fik flere millioner nye følgere på Instagram under turneringen.

Den 30-årige kroat kunne blandt andet fortælle, at hun havde fået flere interessante tilbud fra blandt andre magasinet Playboy og blev under verdensmesterskaberne kendt som 'VM's flotteste fan'.

Ivana Knöll blev kåret som Miss Croatia i 2016 og blev verdenskendt under VM i Qatar. Foto: Michael Zemanek/Ritzau Scanpix

I Qatar anbefales det, at man bærer beklædningsgenstande, der dækker knæ og skuldre, men det var ikke noget, som modellen havde tænkt sig at følge.

- Jeg er ikke bange for at blive anholdt for at være den, jeg er. Jeg mener ikke, jeg kan skade nogen ved at bære bikini. Hvis det får mig anholdt, så må de bare anholde mig, sagde hun til TMZ.

Fødselsdag hos DiCaprio

Kroatien røg ud i semifinalen ved VM, men festen var langt fra slut for Ivana Knöll, der nu fester med de kendte.

Nytårsaften holdt hun eksempelvis i selskab med den Oscar-vindende skuespiller Jamie Foxx i Miami, og onsdag aften var hun igen i festhumør, da hun deltog i skuespiller Leonardo DiCaprios 48-års fødselsdag sammen med flere andre kendisser.

Til fødselsdagen blev hun blandt andet fotograferet med den kendte canadiske musiker Drake.

Ivana Knöll vandt Miss Croatia i 2016, hvorefter vejen var lagt for en lovende modelkarriere.