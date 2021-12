Kickbokser udskrev sig selv: Nu er han død

'En lille virus'.

Sådan lød ordene fra den tredobbelte verdensmester i kickboksning Frederic Sinistra til sine følgere på de sociale medier, efter den 41-årige belgier udskrev sig selv fra hospitalet med corona.

Få uger efter mistede han livet.

Det skriver flere medier, heriblandt britiske Metro.

Verdensmesteren blev indlagt på intensiv med vejrtrækningsproblemer i slutningen af november, men hovedpersonen selv ville behandle sine symptomer hjemmefra, hvilket senere kostede ham livet.

Sinistra - der var kendt under navnet 'The Undertaker', bedemanden, - døde af et hjerteanfald 15. december i den belgiske by Ciney.

Den 41-årige belgier var skeptisk over for coronavirus og alt omkring det, hvilket han ikke lagde skjul på. Det kunne ses på hans sociale medier, hvor han rettede skrap kritik mod masker, vacciner og nedlukninger.

Verdensmesteren afviste ligeledes, at covid-19 fandtes og beskrev det som 'en lille virus'.

Frederic Sinistra blev af sine modstandere beskrevet som 'Belgiens stærkeste mand', og i løbet af sin kickboksning-karriere vandt han 39 kampe med ni nederlag i bagagen.

Sinistra nåede at blive kronet som verdensmester tre gange.