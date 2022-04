Klitschko deler uhyggelig video: - Det er folkedrab

Krigen i Ukraine har taget en modbydelig drejning.

Den tidligere bokser Vladimir Klitschko har delt en video på sin Twitter-profil, der viser nogle af de grusomheder, der foregår i Ukraine for tiden.

I videoen kan man se en række civile personer, som angiveligt er blevet likvideret af russiske soldater. De har hænderne bundet på ryggen og ligger livløse på jorden.

Advarsel: Opslaget indeholder voldsomme billeder

- De dræber civile, siger Klitschko og fortsætter:

- Hvad der sker her og overalt i Ukraine, er ikke en speciel operation. Det her er ikke militære personer. Det er civile, der er blevet skudt i hovedet med hænderne bundet på ryggen. Det er folkedrab på det ukrainske folk, og det er præcis, hvad det russiske regime, Putin og den russiske hær gør, siger han, mens de grusomme billeder ruller i baggrunden.



De seneste dage er der dukket flere videoer og billeder op fra den ukrainske by Bucha, hvor der angiveligt er begået drab på civile.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den Ukrainske præsident, Volodomyr Zelensky, besøgte Bucha, som ligger få kilometer fra hovedstaden Kiev. Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

Vladimir Klitschko er en af de mange frivillige ukrainere, som gik ind i ukrainske hær, da landet blev invaderet af Rusland.

Klitschko er bredt anerkendt som en af de bedste boksere i 00'erne. Han blev sværvægtsmester i 2000, da han vandt over Chris Byrd, og efterfølgende vandt han over flere prominente navne såsom Ray Mercer og Calvin Brock. Han er også kendt under sit boksenavn Dr. Steelhammer.

Hans bror er Vitaly Klitschko, som er borgmester i den ukrainske hovedstad, Kiev.

Han har også en fortid i bokseverdenen ligesom sin bror.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Den beslutning vil udløse jordskælv i AGF