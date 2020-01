Kobe Bryant hyldet ved kæmpe show

Alle står i kø for at dele kondolencer til ære for afdøde Kobe Bryant. Nattens grammy-show var ingen undtagelse.

Kobe Bryant, der søndag omkom i en helikopterulykke, blev hyldet til den årlige grammyuddeling, der fandt sted søndag nat dansk tid.

Det skriver CNN.

Showet blev ført an af Alicia Keys, der bar værtsrollen, og hun introducerede aftenen med ordene:

- Vi føler alle en stor sorg lige nu.

- Tidligere i dag mistede Los Angeles, Amerika og hele verden en helt. Vi står bogstaveligt talt med hjerterne knust i det hus, som Kobe Bryant byggede.

Award-showet blev afholdt i Staples Center i Los Angeles, hvor også Kobe Bryants tidligere hold Los Angeles Lakers har hjemmebane. En klub, som han repræsenterede i alle de 20 år, som hans professionelle karriere varede.

Mens man hyldede Kobe Bryant, tonede hans billede frem på storskærmen. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Ni dræbt i helikopter-styrt

Otte andre personer mistede ligeledes livet i ulykken. Heriblant Kobe Bryants 13 årige datter Gianna Maria Onore Bryant.

Efter den korte intro til showet fra Alicia Keys startede hun sangen 'It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday' af Boys II Men, hvorefter sangerne selv kom på scene. Keys begrundede sangvalget med, at 'vi ville gøre noget, der kan beskrive en lille del af det, vi føler lige nu.'

Hyldet på banen

Også til nattens NBA-opgør rundt om i USA blevet legenden Kobe Bryant hyldet.

Flere kampe blev således indledt med to turnovers for hvert hold, mens man med klapsalver sendte en kærlig hilsen til en af sportens største.

Bigger than basketball.



Rest In Peace, 24 pic.twitter.com/oL4ERWEx4m — Boston Celtics (@celtics) January 26, 2020

Derudover blev der vist hyldest-videoer til ære for Bryant som intro til kampene.

Kobe Bryant blev 41 år.

