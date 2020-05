Kobe Bryants enke sagsøger politi over billeder af dødsulykke

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her.

Enken til den afdøde basketball-legende Kobe Bryant sagsøger politimyndighederne i Los Angeles Amt.

Vanessa Bryant kræver erstatning for, at otte politibetjente tog billeder af stedet, hvor Kobe Bryant styrtede ned i en helikopter og døde sammen med parrets 13-årige datter og syv andre personer.

Ifølge Vanessa Bryant har det givet en følelsesmæssig smerte at vide, at betjentene tog billeder med deres telefoner af de døde personer og delte dem.

Politimyndighederne har efter ulykken udtalt, at det ikke var berettiget.

De eneste, der må tage billeder af et ulykkessted, er efterforskere fra det nationale råd for transportsikkerhed (NTSB) og retsmedicinere.

Sherif i LA Amt Alex Villanueva erkendte i marts, at betjentene havde taget billeder.

Det skete, efter at avisen Los Angeles Times berettede om billedernes eksistens.

Det amerikanske underholdningsmedie TMZ skrev efterfølgende, at en lokal bartender havde indberettet en klage, om at en betjent havde vist billeder af ulykkesstedet til andre personer på en bar.

Herefter sagde Alex Villanueva, at de involverede betjente var fundet, og at billederne var destrueret.

Men nyheden om de cirkulerende billeder fik Vanessa Bryant til at indlede en privat undersøgelse og et søgsmål.

- Søgsmålet handler kun om at håndhæve ansvarlighed, værne om ofrene og sørge for, at ingen i fremtiden skal udsættes for denne adfærd, siger en talsmand for Bryant-familien.

