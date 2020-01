Kobes arbejdsiver inspirerede dansk basketkæmpe

Siden Kobe Bryant i søndags omkom i en tragisk helikopterulykke, har stribevis af amerikanske NBA-spillere fortalt, hvordan Los Angeles Lakers-legenden i sin tid gav dem lyst til at spille basketball.

For den tidligere danske basketprofil Chris Christoffersen var Kobe Bryant også noget helt særligt. Selv om de spillede på forskellige niveauer, lod Christoffersen sig inspirere af basketikonet.





Chris Christoffersen var meget inspireret af Kobe Bryant. Foto: Casper Holmenlund Christensen

- I min basketballkarriere har han altid været i baghovedet. Han er født et år før mig. Han spillede i high school, da jeg gik på high school i Californien, og spillede for Lakers, da jeg stadig boede i Californien.

- Så han har altid været en spiller, jeg har fulgt, siger Chris Christoffersen.

Den 2,18 meter høje Christoffersen var 20 centimeter højere end Bryant og spillede en anden position. Men arbejdsmoralen smittede.

- Når han havde vundet et mesterskab, var han tilbage i hallen efter en eller to uger og gjorde sig klar til næste sæson. Der var ikke noget med at tage en måned fri.

- Han skulle altid være den første i hallen, den første, der så video af modstanderen, og han mestrede virkelig spillet. Ikke kun på banen, men også alle de små ting ved siden af. Den dedikation har jeg forsøgt at tage med, siger den tidligere basketballspiller, der stoppede karrieren i 2019.





Overalt mindes stjernen. Foto: Apu Gomes/Ritzau Scanpix

Kobe Bryant døde i en alder af 41 år, da en helikopter søndag styrtede ned i i byen Calabasas vest for Los Angeles.

Om bord på helikopteren var foruden Bryant hans 13-årige datter, Gianna Bryant, samt syv andre personer.

De amerikanske myndigheder har indledt en efterforskning af styrtet.



