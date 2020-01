Konen knust: - Hun kan ikke slutte en sætning uden at græde

Kobe Bryant, hans datter og syv andre mennesker tragiske død har efterladt en række knuste pårørende.

En af dem er Vanessa Bryant, der udover at skulle tackle sorgen, stadig skal være mor for 17-årige Natalia, treårige Bianka og syv måneder gamle Capri.

En frygtelig vanskelig situation, der har efterladt den 37-årige enke knust. Sønderknust.

En bustur ændrede mit syn på Kobe Bryant

Det fortæller familievenner til mediet People.

- Det er en ekstrem svær tid for Vanessa og hele hendes familie. Hun har svært ved at bevare fatningen, og hun kan ikke slutte en sætning uden af græde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kobe Bryant sammen med sin kone i december 2018 i forbindelse med en ceremoni, hvor stjernens trøjer blev gjort hellige i LA Lakers. Foto: Allen Berezovsky/Getty Images

- Men hun arbejder meget hårdt på at holde sammen på sig selv for de andre piger. Hun bliver nødt til at være den stærke nu, siger familievennen til People.

Samme medie skriver, at Kobe Bryant og Vanessa Bryant havde en pagt, hvor de lovede, at de ikke fløj sammen i helikopteren. Det gjorde de af frygt for, at det værst tænkelige ville ske.

26. januar blev deres frygt til virkelighed.

NBA-stjernens helikopter lettede klokken 9.06 lokal tid og styrtede 40 minutter senere i bjergene omkring byen Calabasas.

I alt mistede ni personer livet. Heriblandt Kobe Bryants 13-årige datter, Gianna.

Amerikanske efterforskere er fortsat i gang med at undersøge årsagerne til ulykken, og det forventes, at de fokuserer på vejrforholdene og eventuelle tekniske fejl.