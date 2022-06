Konen raser: Ringede forgæves fra russisk fængsel 11 gange

- Det var så stort et øjeblik, fordi det ville have været første gang, hvor jeg virkelig kunne se, om hun er okay, siger Cherelle Griner om de 11 opkald, som aldrig gik igennem til hende.

Det skulle ellers have været den første samtale i fire måneder mellem den varetægtsfængslede Brittney Griner og hendes kone Cherelle Griner.

Men de 11 opkaldsforsøg forblev ubesvarede, og skylden skal efter sigende skydes på en ubemandet ambassade-telefon.

Cherelle Griner hævder, at der blev indgået en aftale om telefonsamtalen, to uger før opkaldet skulle foretages. Også selvom det krævede, at telefonen skulle bemandes udenfor normal åbningstid.

Ifølge det amerikanske medie ESPN kritiserer Cherelle Griner forløbet i kraftige vendinger, og hun tvivler på, at den amerikanske regering faktisk arbejder for at få befriet hendes ægtefælle fra russisk fangenskab.

- Jeg finder det uacceptabelt, og jeg har ingen tiltro til vores regering lige nu. Hvis jeg ikke kan stole på, at de modtager et lørdagsopkald udenfor åbningstiden, hvordan kan jeg så stole på, at de rent faktisk forhandler om at få min kone hjem? Det er en meget større opgave end at tage et lørdagsopkald, siger Cherelle Griner.

Varetægtsfængslet siden februar

Den 31-årige basketballstjerne Brittney Griner har siddet varetægtsfængslet i Rusland siden midten af februar, hvor hun blev tilbageholdt i Moskva.

Lufthavnspersonale fandt cannabisolie i hendes bagage, og det er en forseelse, der kan koste basketballspilleren ti år i et russisk fængsel.

Brittney Griner spiller til dagligt for det amerikanske hold Phoenix Mercury, hvor hun syv gange er blevet udtaget til WNBA's All-star hold.

I maj blev Brittney Griner-sagen forfremmet i det amerikanske system, så sagen nu ville blive behandlet af regeringens øverste gidselforhandler.

Foreløbigt sidder amerikaneren dog stadig varetægtsfængslet, og meldingerne lyder på, at fængslingen netop er blevet forlænget til 3. juli.