Kongelig duel: Mary slog Frederik

Forud for afgørelsen på det danske SailGP-grand prix var der dømt royal tvekamp.

Den danske skipper Nicolai Sehested og resten af det danske Sail GP-mandskab havde lørdag eftermiddag således kronprins Frederik med om bord, mens kronprinsse Mary befandt sig på den australske båd anført af skipper Tom Slingsby.

Og her blev det kronprinsesse Mary og australierne, der trak det længste strå. Det oplyser SailGP i en pressemeddelelse.

Foto: Jon Buckle/SailGP

Efter et tæt løb, hvor Kronprinseparret i hver deres F50-katamaran kom op på 75 kilometer i timen, var det nemlig Australien, der krydsede stregen først, og så kunne kronprinsesse Mary, der er født på Tasmanien i Australien, juble over sejren over sin mand på Øresund.

Efterfølgende modtog kronprinsesse Mary også en miniature-model af den australske båd som præmie.

Ny dansk succes

I den rigtige konkurrence var der til gengæld masser at glæde sig over for Danmark, der leverede på hjemmebane, efter at fredagens sejlads blev aflyst på grund af manglende vind.

For andet grand prix i streg sikrede Nicolai Sehested og co. sig således en tredjeplads.

I finalesejladsen satsede den danske besætning alt for at få sejren i hus, men da båden lå side om side med Frankrig, gik det galt, og den danske båd tiltede og vendte skroget i vejret.

Foto: Ricardo Pinto/SailGP

New Zealand tog derefter sejren, mens Frankrig sikrede sig en andenplads.

Grandprixet i København var sæsonens fjerde. For tre uger siden nåede den danske båd for første gang podiet med en tredjeplads i Plymouth.

Sæsonen består af 11 grandprixer.

