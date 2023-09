Kontant sportschef dumper dansk indsats ved VM i roning

Kun en enkelt OL-plads tager de danske roere med hjem fra VM, som søndag slutter i den serbiske hovedstad, Beograd.

Det er ikke godt nok, konstaterer sportschef for Dansk Forening for Rosport Thor Juul Kristensen.

- Det gik ikke, som vi håbede, ved det her VM. Når jeg ser på det samlede resultat, vi kommer hjem med, er det ikke godt nok. Det er lige nu en følelse af lige ved og næsten, siger han til roforbundets hjemmeside.

Sportschefens kommentarer falder efter lørdagens konkurrencer, hvor tre danske både missede billetter til næste års sommerlege i Paris.

Astrid Steensberg, Frida Sanggaard, Marie Johannesen og Julie Poulsen, der tilsammen udgør damefireren uden styrmand, blev nummer to i B-finalen og missede lige nøjagtig OL-pladsen.

Også OL-bronzevinderne fra 2021 Frederic Vystavel og Joachim Sutton var meget tæt på i deres B-finale, men blev til sidst overhalet af den kroatiske båd og endte sidst.

De danske mænds firer uden styrmand var omvendt aldrig tæt på en OL-billet.

- Der er nogle åbenlyse forbedringspotentialer, som vi godt ved, hvordan vi skal hjem og forløse, men også noget, vi skal hjem og undersøge, hvorfor ikke virkede. For vores hold er ikke der, hvor de skal være, med kun et år til OL.

- Med det sagt, så har jeg fortsat en kæmpe tiltro til de atleter, der udgør vores satsningsbåde. De er absolut verdensklasse, og det er et fælles ansvar, at vores elitesetup formår at forløse deres potentialer på de rigtige tidspunkter, siger Thor Juul Kristensen.

Kun den færøske roer Sverri Nielsen formåede at finde vej til en A-finale. Han skal søndag eftermiddag kæmpe om medaljer i singlesculleren.

I maj 2024 er der én sidste chance for at hente OL-pladser ved World Rowing Final Olympic Qualification Regatta i Schweiz, men her skal der en plads i top-2 til for få adgang.