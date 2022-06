Kostede vild rekord: Skandale i Stockholm

Tre løbere i Stockholm er formentlig godt og grundigt træt af det hele lige nu.

Den svenske hovedstad lagde lørdag asfalt til et stort maraton, men festen blev ud af det blå overskygget af det, som landets medier nu kalder for skandale- og kaosscener.

Den førende trio, der var udgjort af Felix Kirwa, Merhawi Kesete og Anbesa Tesfaye, havde et solidt forspring og var godt på vej mod en rekord, men så opstod der kortvarig forvirring på Södermalm i det centrale Stockholm, hvorfor de tre løbere blev peget i den gale retning.

Ifølge Expressen løb de i en kilometer den forkerte vej, før de blev gjort opmærksom på skandalen, og tv-billeder viste, at de måtte vende om for at finde den oprindelige rute igen.

- De er ikke glade. Nu forsvandt muligheden for at tage banerekorden, lød det fra Lennart Julin, der er ekspert på svenske TV 4.

Ifølge SVT tabte løberne to minutter.

Aftonbladet har fået en forklaring på forvirringen af indsatsleder David Fridell, og han oplyser, at arrangørerne ikke var tydelige nok i deres kommunikation, og det skyldtes blandt andet forkerte anvisninger fra politimænd på motorcykler.

Kenyanske Felix Kirwa, der var en del af gruppen, endte dog med at vinde alligevel og tilbagelagde de cirka 42 kilometer på 2 timer, 11 minutter og 6 sekunder.

- Jeg er meget glad for at vinde, men vi løb forkert, og vi missede rekorden på grund af det, sagde han til TV 4 efter sejren.

Den officielle verdensrekord lyder på 2 timer, 1 minut og 39 sekunder og blev sat i Berlin i 2018 af Eliud Kipchoge.