Kræver syv milliarder fra FBI

Endnu en stor erstatningssag er under opsejling i USA.

Flere af ofrene for den berygtede sportslæge Larry Nassar afkræver således det amerikanske forbundspoliti FBI mere end en milliard dollars svarende til syv milliarder kroner. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Årsagen er, at FBI i 2015 blev gjort bekendt med Larry Nassars overgreb på unge gymnaster uden at stoppe ham, hvorefter uhyrlighederne fortsatte endnu et år. En af sagsøgerne er ikke overraskende den olympiske guldvinder Simone Biles, oplyser AP.

FBI har ifølge loven seks måneder til at besvare kravet, og hvis ofrene ikke får deres vilje, kan sagen ende i retten.

Simone Biles er blandt ofrene for Larry Nassars rædsler. Foto: Ashley Landis/Ritzau Scanpix

I april var historien om erstatningen også fremme, men dengang fremgik det, at ofrene 'kun' ville have i underkanten af 900 millioner kroner.

Ofrene er tidligere blevet tildelt erstatning på godt 2,5 milliarder kroner fra det amerikanske gymnastikforbund og USA's olympiske komité (USOPC).

Idømt 60 års fængsel

Larry Nassar blev i 2017 idømt 60 års fængsel for besiddelse af materiale af overgreb mod børn.

Året efter fik han to nye domme på henholdsvis 125 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig på flere hundrede amerikanske gymnaster.

Over 260 piger og kvinder er stået frem og har anklaget Nassar for at have krænket dem seksuelt. Overgrebene er angiveligt sket under dække af, at det skulle være lægelig behandling.

Den skandaleramte sportslæge har tilstået, at han begik overgreb mod piger og unge kvinder, da han arbejdede for Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, der træner OL-gymnaster.

57-årige Larry Nassar var de amerikanske gymnasters læge gennem fire olympiske lege.

