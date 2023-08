Kritik af streamingtjeneste: - Det er fuldstændig uacceptabelt

Streamingtjenesten Dazn får kritik for at 'snyde' danske kunder. Og for at være umulig at komme i kontakt med

Hundredvis af danskere har ud af det blå fået trukket 1880 kroner fra den internationale streamingtjeneste Dazn.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet har de mange hundrede danskere tidligere haft et abonnement på det såkaldte 'NFL Gamepass', der giver adgang til at streame NFL. Abonnementet har de opsagt for længe siden, men kunderne og deres tilgængelige oplysninger er blevet overflyttet til Dazn, som så har opkrævet 1880 kroner.

Og det er under al kritik, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

- De har ikke ret til at få de her penge. Den aftale, man har haft, er jo opsagt. Så Dazn har lavet en uautoriseret trækning på de her konti. Det er i strid med danske og EU-regler og nok også amerikanske, siger Martin Bruun-Houmølle, der er jurist i Forbrugerrådet Tænk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jørgen Larsen fra Dragør er en af de mange hundrede danskere, der føler sig bestjålet af Dazn. Privatfoto

Annonce:

Fuldstændig uacceptabelt

Hvad tænker I om, at en streamingtjeneste agerer sådan her på det danske marked?

- Hvis det er en fejl, så er det jo sådan det er, og så må man jo forlange, at de betaler pengene tilbage.

- Men det er under al kritik, at man ikke kan komme igennem til virksomheden. Det er fuldstændig uacceptabelt, at man gerne vil tjene penge på sit produkt, men når der så sker fejl, så er det svært at komme i kontakt med dem, siger Martin Bruun-Houmølle.

Dazn beklager

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Dazn's britiske presseafdeling.

Her lyder forklaringen, at NFL Gamepass-kunder og deres tilgængelige oplysninger er blevet overflyttet til Dazn.

'Alle kunder skulle have modtaget en e-mail omkring den 31. juni med detaljer om deres betalingsplan med den næste betalingsdato og det beløb, som vil blive trukket fra deres konto'.

'Men hvis kunder ønsker at ændre deres plan, skal de kontakte vores kundeservice, som vil annullere deres abonnement og give dem en fuld refusion'.

'Vi beklager ulejligheden. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt'.