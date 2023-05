Kryptisk superstjerne: Overvejer fremtiden

Fortsætter LeBron James sin imponerende basketballkarriere?

Sådan lyder det store spørgsmål, efter at superstjernens hold, Los Angeles Lakers, tidligt tirsdag morgen dansk tid blev elimineret af Denver Nuggets i NBA-slutspillet.

På den efterfølgende pressekonference blev den 38-årige James spurgt til sin karrierefremtid.

- Vi får se, hvad der sker fremover. Jeg ved det ikke. Jeg har meget at tænke over for at være ærlig. For mig personligt med basketball fremover har jeg meget at tænke over, siger LeBron James ifølge nyhedsbureauet AFP.

LeBron James scorede tirsdag 40 point mod Denver Nuggets, men det rakte ikke for Los Angeles Lakers, der tabte 111-113. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

LeBron James har været i NBA-finalen ti gange og har vundet fire af dem. Denne gang måtte han dog nøjes med finalen i Western Conference, der svarer til semifinalen i det samlede slutspil.

- Jeg får ikke et kick ud af at spille Conference-finaler, det har jeg allerede gjort meget. Det er ikke sjovt for mig ikke at kunne være med i finalen, siger den skuffede stjerne.

LeBron James satte i februar rekord som den mest scorende i NBA nogensinde, men det får ham ikke til at kalde sæsonen succesfuld.

- Jeg kan ikke lide at sige, at det er et succesfuldt år, for på dette tidspunkt af min karriere spiller jeg ikke for andet end at vinde mesterskaber, lyder det fra James.

Han har spillet 20 sæsoner i NBA.

I 11 af dem har han optrådt for Cleveland Cavaliers (2003-2010 og 2014-2018). Fra 2010 til 2014 var han i Miami Heat, og siden 2018 har han været Lakers-spiller.

Lakers røg ud af dette års slutspil med 0-4 i kampe mod Denver, der nu skal møde Miami Heat eller Boston Celtics i finalen.