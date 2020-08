Kun kvinder: - Mændene er for dårlige

Se de stærke billeder af mandlige synkronsvømmere i bunden af artiklen...

Siden 2015 har mændene også været på programmet, når der afholdes VM i synkronsvømning, men til OL er mændene fortsat ikke med.

Synkronsvømning er sammen med rytmisk sportsgymnastik en af få sportsgrene, der ikke har discipliner for begge køn, og sådan skal det forblive, hvis det står til en af sportens helt store Svetlana Romashina med fem gange OL-guld og 21 gange VM-guld.

- Det er for tidligt at have mandlige svømmere med til OL, for der er ikke nok dygtige aktive, der kan være med på højeste niveau, siger Romashina ifølge Russia Today.

- Jeg er ikke imod mandlige synkronsvømmere, men jeg vil bare ikke have, at synkronverdenen skal synke ned på grundniveau igen.

- Det ville ikke være interessant nok at se et niveau svarende til skolekonkurrencer ved et OL. Foreløbig er pointniveauet markant dårligere i herreklassen, siger Romashina.

Romashina og den kvindelige makker sikrer VM-guld i Sydkorea i 2019. Foto: Mark Schiefelbein/Ritzau Scanpix

Ved OL konkurreres der i duet for kvinder og hold for kvinder, og Romashina er forsvarende olympisk mester i begge discipliner. Skulle mændene være med så skulle det være i såkaldt mix-duet, der så skulle afløse den kvindelige duet.

Se også: Vanvid giver 32 mio: OL-guldvinder chokerer med ekstremt foto

Sådan ser det ud, når afholdes mix-duet med mænd som den ene halvdel. Er det smukt?Fotos: Mark Schiefelbein/Mark Baker/Ritzau Scanpix

Tyskland i chok: Tidligere europamester død 33 år gammel

Se også: Chokeret dansk pige får stjernens guldmedalje: Her er forklaringen

Bombe under FCK: Imperium kan kollapse

Se også: OL-guldvinder i fly-skandale: Han nev mig i brystvorterne