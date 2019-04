I ovenstående video kan man se det forfærdelige øjeblik, hvor en kvindelig vægtløfter brækker armen to steder, mens hun løfter en 110 tung vægtstang.

Det voldsomme uheld fandt sted i går i byen Batumi i Georgien under EM i vægtløftning, hvor den 30-årige kvindelige vægtløfter Gaelle Nayo Ketchanke repræsenterede Frankrig i 76 kilo-kategorien.

Det skriver flere medier heriblandt Yahoo Sport

Den 31-årige Gaelle havde allerede forsøgt sig med vægten på 110 kilo to gange, uden at det lykkedes for hende. Og da hun forsøgte tredje gang gik det frygtelig galt. Gaelle Nayo Ketchanke kom godt igennem den første del af løftet, men da hun hævede vægtstangen over sit hoved og skulle til at rette sine ben op for at fuldføre løftet, gav hendes venstre arm efter og brækkede to steder.

Hun brækkede blandt andet armen ved albuen, der røg ud i en helt skæv vinkel. Gaelle forsøgte at slippe vægtstangen, men hun væltede straks ned på gulvet med vægtstangen over sig.

Her er det forfærdelige øjeblik. hvor Gaelle brækker armen to steder, og albuen ryger af led. (Foto: Ritzau Scanpix)

Det hele blev filmet på 'live stream' af 'European Weightlifting Federation'. På filmen kan man høre de forfærdede skrig fra publikum, mens Gaelle ligger og vrider sig i smerte.

Gaelle Nayo Ketchanke, der vandt sølv ved sidste års mesterskab i Rumænien, blev lagt op på en båre og blev hurtigt ført til behandling på et nærliggende hospital.

Den stærke idrætskvinde brækkede armen to steder, og hendes albue var røget af led.

Ulykken kom på det værst tænkelige tidspunkt for Gaelle, der havde forventet at deltage ved De Olympiske Lege i Tokyo til næste år. Gaelle Nayo Ketchanke har tidligere løftet 110 kilo med succes under EM i vægtløfting i 2016. Og hendes personlige rekord er 111 kilo i Georgien i 2015.

