Lægger sig fladt ned efter kæmpe Super Bowl-brøler

Mens Maroon 5 og Travis Scott i pausen af Super Bowl var i gang med at underholde resten af verden, fik ikke alle tv-seere hele oplevelsen med.

Halvlegsshowet, der er en af de mest imødesete begivenheder under Super Bowl, blev kortet af, før det var afsluttet, da de danske tv-skærme pludselig begyndte at vise reklamer i stedet.

Og det medførte raseri blandt TV3 Sports seere, der blev snydt for klimakset af showet. Det kan du læse meget mere om her.





Danske tv-seere gik glip af slutningen på halvlegsshowet med blandt andre Maroon 5-forsanger Adam Levine. Foto: Ritzau Scanpix

TV3 Sport var hurtigt ude med en undskyldning på deres Facebook-side, men strømmen af sure seere fortsatte.



Ledende redaktionschef på TV3 Sport, Kim Mikkelsen, lægger sig fladt ned og beklager dybt nattens brøler.

- Det er vi meget kede af, og det beklager vi. Det er en stor fejl. Det er meget beklageligt, og jeg kan godt forstå, at folk er trætte af det. Det er forståeligt, at folk reagerer, som de gør, når vi laver sådan en fejl, siger Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Fejl på tid

På Facebook lød forklaringen i første omgang:





Den forklaring bekræfter Mikkelsen, der uddyber og forklarer, at folkene bag udsendelsen var bange for at misse starten på tredje quarter, og det var derfor, fejlen skete.

- Men hvis showet ville tage længere tid, ville tredje quarter bare starte lidt senere, så det er der ikke så meget at sige det til. Det var en fejl fra vores side, som vi kun kan beklage, lyder det.

Tom Brady og Patriots fik endnu et trofæ til skabet. Foto: Ritzau Scanpix

New England Patriots vandt Super Bowl over New Orleans Saints med en sejr på 13-3, der er den laveste score i en Super Bowl nogensinde.



Og så var det Tom Bradys sjette triumf. Et helt unik antal sejre. Ingen anden har nemlig lige så mange mesterskabsringe som Brady.

Se også: - Det er vanvittigt! Stjernens 'bror' stjal historisk Super Bowl-show

Se også: Patriots slider sig til pointfattig Super Bowl-sejr