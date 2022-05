Lagt for had i Rusland: - Landsforræder

Præsidenten for Det Internationale Skakforbund, Arkadij Dvorkovitsj, er lagt for had i hjemlandet efter kommentarer om krigen i Ukraine

Præsidenten for Det Internationale Skakforbund, Arkadij Dvorkovitsj, er kommet i modvind efter en uskyldig kommentar om krigen i Ukraine.

- Mine tanker er med den ukrainske civilbefolkning. Krig tager ikke bare uvurderlige liv. Krig dræber håb og ambitioner og standser eller ødelægger forhold og forbindelser, siger han ifølge VG til det amerikanske tidsskrift Mother Jones.

For de fleste en uskyldig kommentar, men for Arkadij Dvorkovitsj skaber den store problemer - han er nemlig russisk statsborger og tidligere vicestatsminister i hjemlandet.

Propagandashow puster til ilden

Problemerne for skakpræsidenten er startet i det russiske propagandashow Solovyev.

Showet bliver ledet af Vladimir Solovyev, der er kendt for at være direkte talerør for den russiske præsident, Vladimir Putin.

I showet kaldte politikeren Aleksandr Khinstjein fra Putin-partiet 'Forenet Rusland' skakpræsidenten for landsforræder.

Khinstjein fulgte op med at beskylde skakpræsidenten for at forsøge at undergrave den russiske stat ved at udføre spionarbejde på vegne af fremmede magter.

Den russiske avis Moskovskij Komsomolets har ligeledes anklaget skakpræsidenten for at have videregivet statshemmeligheder til fremmede magter. Anklager, som avisen dog har måttet undskylde for efterfølgende.